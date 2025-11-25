Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Teatro do Eléctrico estreia a 27 de novembro o espetáculo “Estar em Casa”, uma criação inspirada na obra da poetisa Adília Lopes (1960–2024), que ficará em cena até 11 de janeiro de 2026, no Teatro Variedades, em Lisboa. A peça propõe uma viagem poética e visual pelo universo singular da autora, conhecida pelo seu humor, ironia e olhar íntimo sobre o quotidiano.

Com sessões de quinta a sábado às 21h30 e aos domingos às 16h00, o espetáculo tem uma duração de 70 minutos e bilhetes a partir de 10 euros. As sessões de 19 e 21 de dezembro contarão com audiodescrição.

“Adília brinca com as palavras, brinca com as ideias. Adília faz crochet, o crochet faz Adília e nisso se desata”, diz o texto de apresentação, sugerindo uma abordagem lúdica e experimental, fiel ao espírito da autora.

A encenação está a cargo de Ricardo Neves-Neves e a interpretação de Sílvia Filipe. O espetáculo terá música ao vivo com melodias de Simão Bárcia e canções Maia Balduz e Simão Bárcia.

