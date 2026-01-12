Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Mattel lançou a sua primeira Barbie autista, a mais recente iniciativa da empresa para representar a diversidade e a inclusão no universo dos brinquedos, diz o The Guardian.

Este lançamento acontece cerca de seis meses depois da primeira Barbie com diabetes tipo 1, expandindo a gama Fashionistas para que mais crianças “se vejam representadas” nas bonecas que possuem.

Desenvolvida em colaboração com a organização norte-americana Autistic Self Advocacy Network, a Barbie autista procura representar algumas das formas como as crianças autistas processam e comunicam com o mundo à sua volta. A boneca apresenta olhos ligeiramente desviados, refletindo a tendência de algumas pessoas autistas evitarem o contacto visual direto. Possui cotovelos e pulsos totalmente flexíveis, permitindo movimentos repetitivos, como bater palmas ou movimentar as mãos, que ajudam a processar estímulos sensoriais ou a expressar excitação.

Entre os acessórios, a boneca inclui um fidget spinner rosa para aliviar o stress, auscultadores canceladores de ruído também cor-de-rosa para reduzir sobrecarga sensorial, e um tablet com botões de comunicação alternativa e aumentativa baseado em símbolos, permitindo-lhe lidar com situações de comunicação diária. O vestuário inclui um vestido roxo às riscas, com mangas curtas e saia fluída, pensado para minimizar o contacto do tecido com a pele. Sapatos roxos de sola plana completam o conjunto, promovendo estabilidade e facilidade de movimento.

O desenvolvimento da boneca envolveu a comunidade autista, com atenção ao facto de que o autismo se manifesta de forma diferente em cada indivíduo e nem sempre é visível. Os elementos da boneca refletem experiências autênticas de algumas pessoas no espectro, e a Mattel pretende continuar a colaborar com vozes influentes da comunidade para apresentar uma gama mais ampla de experiências reais.

De recordar que a história das Barbies remonta a 1959, mas até 2019 não existiam bonecas com questões de saúde representadas. Atualmente, existem Barbies cegas, em cadeiras de rodas, com síndrome de Down, membros protésicos, vitiligo e aparelhos auditivos. Também existem versões do Ken com perna protética, cadeiras de rodas com rampas ou aparelhos auditivos.

