Segundo a BBC, a boneca é representada com um monitor contínuo de glicose e uma bomba de insulina.

A Barbie apresenta ainda roupa azul às bolinhas, símbolos utilizados para representar a consciencialização sobre a diabetes.

Esta é mais uma boneca que surge com o objetivo de ajudar as crianças com esta doença a sentirem-se mais confiantes.

A modelo Lila Moss, que tem diabetes tipo 1, foi a primeira a conhecer esta Barbie e ganhou ainda uma versão especial que a retrata.

Em Portugal, a influencer Inês Abrantes publicou um vídeo com crianças com diabetes tipo 1 a propósito do lançamento da nova Barbie.

"É um orgulho muito grande continuar a poder desmistificar esta condição de saúde e, se no dia do meu diagnóstico me dissessem: 'daqui a 11 anos, vais ser embaixadora de uma Barbie igual a ti', não tinha acreditado. Naquele momento estava a sentir que ter descoberto esta doença para o resto da vida, não me ia trazer nada de bom. Mas já trouxe tanto", explica.