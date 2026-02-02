Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado, com períodos de chuva que evoluem gradualmente para aguaceiros a partir do início da manhã. Estes aguaceiros poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, diz o IPMA.

Está prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, com a cota a descer para os 800 a 1000 metros nas regiões Norte e Centro ao longo do dia. A descida de temperatura será mais significativa nos valores máximos.

O vento soprará de oeste/sudoeste, moderado a forte, com velocidades entre os 25 e os 45 km/h e rajadas que poderão atingir os 90 a 100 km/h até ao início da manhã, sobretudo no litoral, enfraquecendo gradualmente a partir do meio da tarde. Nas terras altas, o vento poderá atingir rajadas até 100 km/h durante a manhã.

Na Grande Lisboa, prevê-se céu muito nublado, períodos de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros, que poderão ser acompanhados de granizo e trovoada. O vento soprará de oeste, moderado a forte, com rajadas até 100 km/h, especialmente junto à faixa costeira e nas serras, registando-se uma pequena descida de temperatura.

No Grande Porto, as condições serão semelhantes, com céu geralmente muito nublado, períodos de chuva por vezes forte e aguaceiros a partir da manhã. O vento soprará de sudoeste, moderado a forte, com rajadas até 100 km/h junto à faixa costeira, verificando-se também uma pequena descida da temperatura.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de oeste entre 2,5 e 3,5 metros, aumentando gradualmente para ondas de noroeste com 5 a 6 metros. A temperatura da água do mar situar-se-á entre os 13ºC e os 14ºC. Na costa sul, prevêem-se ondas de sudoeste entre 1 e 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros no barlavento, com a temperatura da água entre os 14ºC e os 15ºC.

