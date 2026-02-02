Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) ativou o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil na tarde de domingo, após uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Proteção Civil, presidida pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. A decisão foi tomada devido ao agravamento do risco para pessoas e bens nos próximos dias, provocado pela elevada precipitação prevista.

Estas são as principais ocorrências da noite de domingo e madrugada de segunda-feira:

Seis pessoas tiveram de ser realojadas durante a noite após a queda de uma grua sobre cinco prédios no centro da Figueira da Foz. Não há feridos a registar;

A junção do Rio Tejo com o Rio Zêzere, agravada pela chuva intensa e pelas descargas das barragens, fez com que o rio galgasse as margens em Constância;

Durante a madrugada, a chuva intensa fez com que subisse lentamente o caudal do rio Douro, com várias zonas do cais já submersas no Porto;

Alcácer do Sal registou rajadas de vento de cerca de 100 km/h e o caudal do rio subiu devido à chuva e às descargas das barragens;

A circulação ferroviária na Linha do Norte no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca estava hoje pelas 06h00 suspensa devido a inundação na via;

Algumas localidades do município de Soure estão sem abastecimento de água devido a falhas de energia, que deverão ser repostas durante a manhã;

As ligações fluviais da Transtejo, entre os distritos de Setúbal e Lisboa, estavam hoje, pelas 06h30, a sofrer atrasos e algumas supressões;

