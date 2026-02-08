Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nesta segunda-volta, até às 16h00 votaram 45,50% dos eleitores. Na primeira volta, votaram 45,51% dos eleitores até à mesma hora.

De recordar que hoje as urnas abriram às 8h00 (hora de Portugal continental e Madeira) e encerram às 19h00, para a segunda volta das presidenciais.

A decisão faz-se entre os dois candidatos que reuniram mais votos na primeira volta, que se realizou a 18 de janeiro: António José Seguro e André Ventura. No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura, 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultado.

