"No próximo dia 4 de julho de 2025, realiza-se na Sertã o I Encontro da Rede de Planos Locais de Leitura, uma iniciativa promovida pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) e dirigida aos municípios que integram esta rede estratégica de promoção da leitura nos territórios", é explicado em comunicado.

"Este primeiro encontro nacional, na forma de sessão de trabalho, é dirigido aos municípios que integram a Rede e tem como objetivo a partilha de experiências, a reflexão conjunta e a criação de colaborações nacionais que reforcem a coesão e o impacto das políticas locais de leitura", pode ler-se.

O encontro tem o apoio do Município da Sertã e "decorre em simultâneo com o Festival Maratona de Leitura 2025, evento de referência na área da leitura, reforçando assim a ligação entre as políticas locais e a celebração da leitura como prática cultural e cívica".

De recordar que "a Rede de Planos Locais de Leitura promove a colaboração entre municípios, a partilha de boas práticas e a valorização de recursos comuns. Conta já com 74 municípios, distribuídos por todo o território continental, refletindo a crescente adesão a esta estratégia nacional de promoção da leitura".

"Criados no âmbito das ações do Plano Nacional de Leitura (PNL), os Planos Locais de Leitura (PLL) têm como missão apoiar o desenvolvimento estratégico da leitura nos territórios, a partir de diagnósticos locais, definição de objetivos específicos e implementação de ações adaptadas às várias comunidades".

Segundo o PNL, o acompanhamento próximo "tem permitido construir planos cada vez mais robustos, enraizados nas dinâmicas locais e com elevado impacto junto das populações. Este acompanhamento inclui formação com especialistas e elaboração de recursos adequados às necessidades dos municípios".