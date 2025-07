Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Neste episódio, o anfitrião chega pela noite a Alfândega da Fé e começa por explicar a origem do nome da terra, com a ajuda do painel de azulejos de José Rodrigues, escultor e figura local.

Já no dia seguinte, a viagem começa em Sambade, na Igreja Matriz. Depois, Sá Fernandes reflete um pouco sobre os pastores desta região e mostra algumas expressões populares da zona que talvez a maior parte das pessoas nunca tenha ouvido. "O português é maravilhoso", diz.

O passeio continua pela estrada municipal a partir dos Colmeais, numa terra onde predominam os castanheiros. Já na vila de Alfândega da Fé, Sá Fernandes encontra o professor Francisco José Lopes, que estudou a fundo esta região e param para uma conversa e um café na Casa da Cultura.

A paragem seguinte é na torre do relógio, onde é contada uma história sobre donzelas e reis que vale a pena conhecer. Ao lado, existe a Rua Frei João Hortelão e, na capela onde se presenciaram os seus milagres, conhecemos a sua história de santidade.

Segue-se depois a pé para Gouveia, onde se experiencia verdadeiro "gozo".

Em Vilares da Vilariça somos conduzidos ao miradouro do Santuário de Nossa Senhora dos Anúncios, onde é recordada a história dos dois Camilo Mendonça, avô e neto. Sá Fernandes visita também a casa onde de ambos descendiam, o Solar do Morgado do Vilarejo. Aqui há dezenas de histórias e o anfitrião conta uma sobre laranjas e jantares que definem "um bom homem transmontano".

Quase no fim da jornada, Sá Fernandes visita dois santuários e conta as suas histórias, um deles que foi transportado para uma nova casa, com abóbada e tudo, depois da construção da Barragem do Baixo Sabor, o que o faz pelo menos não pagar "IMI subaquático", como se diz de outras casas da região.

