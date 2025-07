Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num artigo publicado no jornal britânico The Telegraph, o médico especialista James Kustow, autor de "How to Thrive with Adult ADHD" (Como Prosperar com o TDAH na Idade Adulta, em tradução livre) recomenda criar hábitos consistentes, melhorar a qualidade do sono e da alimentação, reduzir estímulos digitais, cuidar da saúde mental e adaptar o ambiente de forma mais equilibrada — estratégias simples, mas eficazes, para devolver estabilidade e bem-estar a quem vive com TDAH.

Falta de rotina e estrutura

Pessoas com TDAH têm dificuldades com planeamento e organização. A ausência de estrutura pode levar à desorganização, perda de prazos e sensação constante de caos.

Solução: Criar “pontos de ancoragem” semanais (ex: “segunda é noite de ioga”), estabelecer rotinas fixas (manhãs, refeições, sono) e planear o dia por blocos.

Mau sono

Problemas com o sono são comuns no TDAH devido a ritmos circadianos desregulados. Dormir mal agrava a falta de atenção, ansiedade e impulsividade.

Solução: Criar uma rotina calmante antes de dormir (sem ecrãs, com luz reduzida e atividades relaxantes). Fazer exercício físico diário e manter um diário por 10 minutos antes de deitar pode ajudar.

Mentalidade negativa

Muitas pessoas com TDAH lidam com autoestima baixa e vergonha devido a críticas recebidas ao longo da vida. Isto pode levar ao isolamento e à hipersensibilidade à rejeição.

Solução: Promover a comunicação aberta e ajustar formas de dar feedback. Trabalhar uma mentalidade de crescimento e procurar apoio social e terapêutico.

Alimentação desequilibrada e quebras de açúcar no sangue

É comum recorrer a açúcar, cafeína ou refeições irregulares, o que provoca picos de energia seguidos de quebras, afetando foco e humor.

Solução: Fazer refeições regulares com proteína, evitar açúcares e hidratos simples, e manter snacks saudáveis por perto. Buscar estímulos positivos como música, exercício ou água fria.

Ambientes demasiado estimulantes

O excesso de estímulos (como ruído, ecrãs ou monotonia no trabalho) pode aumentar o stress e a distração. Cada pessoa reage de forma diferente a ambientes abertos ou rotinas.

Solução: Reduzir o tempo de ecrã, fazer pausas regulares e procurar empregos que incluam criatividade e variedade. Entender as necessidades sensoriais e adaptar o espaço de trabalho.

Toxinas e fatores ambientais

Há indícios de que pessoas com TDAH podem ser mais sensíveis a alergias, mofo e inflamações, o que pode afetar a função cerebral.

Solução: Minimizar a exposição a toxinas — usar produtos de limpeza e higiene menos agressivos, e optar por alimentos orgânicos sempre que possível.

Alterações hormonais (Perimenopausa/Menopausa)

As flutuações hormonais, especialmente a descida de estrogénio, afetam os níveis de dopamina e podem agravar ou “desencadear” o TDAH em mulheres mais velhas.

Solução: Ajustar a medicação ou considerar a Terapia de Reposição Hormonal (TRH) com orientação médica.

TDAH piora com a idade?

Não necessariamente. Os sintomas podem mudar com as fases da vida: crianças tendem a ser mais hiperativas, enquanto adultos enfrentam mais desafios com gestão do tempo. Mudanças hormonais, stress acumulado ou envelhecimento físico podem acentuar os sintomas.