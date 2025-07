Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ferramenta vai facilitar o combate ao alojamento não registado, um dos principais desafios que as autoridades têm enfrentado nos últimos anos. De acordo com a autarquia, esta colaboração insere-se na Estratégia de Futuro para a Sustentabilidade do Destino Porto, que pretende promover um turismo mais equilibrado, autêntico e benéfico para a cidade e para as suas comunidades.

Além do portal digital, a parceria prevê o lançamento de uma campanha de sensibilização dirigida aos anfitriões do Porto. A iniciativa pretende informar sobre as obrigações legais em vigor, como a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil, e alertar para as consequências do incumprimento das regras do Alojamento Local.

Outro dos pilares do acordo passa pela promoção da descentralização do turismo na cidade. Para isso, a Airbnb vai criar uma página dedicada ao Porto na sua plataforma, com sugestões de visitas aos oito quarteirões da cidade, dicas para um turismo mais sustentável e informações úteis para os visitantes. O objetivo é incentivar os turistas a explorar zonas menos visitadas, reduzindo a pressão sobre o centro histórico e distribuindo os benefícios do turismo por todo o território.

Jaime Rodriguez Santiago, Diretor-Geral da Airbnb Marketing Services, SL, destacou em comunicado enviado ao 24notícias (anteriormente SAPO24), que a parceria representa “mais um passo concreto no compromisso da Airbnb com um modelo de turismo mais sustentável, equilibrado e responsável”. O responsável sublinhou a importância de trabalhar em conjunto com as autoridades locais para “garantir que os benefícios do turismo sejam partilhados por todos”.

Também Catarina Santos Cunha, vereadora do Turismo e Internacionalização da Câmara Municipal do Porto, sublinhou que a colaboração com a Airbnb está “plenamente alinhada” com a visão da cidade para um turismo mais qualificado, descentralizado e comprometido com as comunidades locais. “É fundamental promover um setor de alojamento local que respeite as regras e contribua positivamente para o tecido urbano e social”, afirmou a vereadora.

Com esta parceria, o Porto e a Airbnb pretendem dar um passo decisivo no sentido de melhorar a regulação do alojamento local e tornar o turismo na cidade mais sustentável, equilibrado e vantajoso para todos os envolvidos.