A cidade de Lisboa vai ganhar uma nova casa para os livros — e para o conhecimento sobre si própria. A Livraria Lisboa Cultura vai ser inaugurada no dia 4 de julho, às 15h00, na Praça D. Pedro IV (Rossio), numa cerimónia que contará com a presença do presidente da câmara municipal, Carlos Moedas.

Instalada num espaço histórico que já foi livraria, entre a Tabacaria Mónaco e o Café Nicola, a Livraria Lisboa Cultura pretende ser uma referência na promoção da identidade lisboeta. Com um catálogo de mais de 1500 títulos, centrados exclusivamente em temas ligados à cidade — como história, arquitetura, poesia, ambiente, artes e cultura urbana —, o novo espaço reflete o compromisso da autarquia com a valorização da cultura editorial local.

O acervo reúne edições e coedições da Câmara Municipal de Lisboa, bem como obras de outros editores com enfoque na cidade. “Em cada publicação, em cada livro, se conta uma face de Lisboa”, sublinha a autarquia.

Mais do que um ponto de venda, a livraria quer afirmar-se como um espaço dinâmico de encontro, reflexão e partilha, com uma programação contínua de conversas, apresentações e atividades culturais, em articulação com os diversos agentes da cidade.

Para o dia de abertura, estão já previstas duas iniciativas: às 16h00, um passeio literário pelo Rossio, guiado pelas referências literárias da praça; e, às 18h00, uma conversa sobre o catálogo editorial da livraria.

A Livraria Lisboa Cultura funcionará de segunda a sábado, entre as 10h00 e as 19h00, e resulta de uma parceria entre a Direção Municipal de Cultura e a empresa municipal Lisboa Cultura.