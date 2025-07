Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Instalada na zona histórica de Lisboa desde 1890, a Ginjinha Sem Rival tinha ordens para fechar portas no final do mês de junho, data em que terminava o contrato de arrendamento, após oposição à renovação por parte do senhorio.

O prédio onde funciona a Ginjinha é detido pelo empresário alemão Axel Gassnann, que instalou no edifício um hotel.

Em declarações à agência Lusa, o gerente da Ginjinha Sem Rival, Nuno Gonçalves, assegurou que o estabelecimento irá continuar a funcionar e que o diferendo com o senhorio será resolvido pelos tribunais.

“Para já, está tudo tranquilo. É um dia de trabalho normal. Quando formos notificados, iremos combater o despejo”, afirmou.

Nuno Gonçalves contou ainda que, entretanto, o senhorio deixou de atender as chamadas do vereador da Câmara Municipal de Lisboa responsável pelas Lojas Históricas, Diogo Moura, que tem estado a mediar este conflito.

Por seu turno, contactado pela Lusa, fonte oficial da Europe Hotels International (EHI), detentora do prédio da Ginjinha Sem Rival, confirmou apenas que irão “utilizar a justiça para reivindicar os seus direitos”.

“Vamos agir legalmente para fazer valer os nossos direitos. É a única coisa que podemos dizer neste momento”, sublinhou a mesma fonte, escusando-se a dar prazos.

Há uma semana, em declarações à Lusa, o vereador da Câmara Municipal de Lisboa Diogo Moura reconheceu os limites da sua intervenção numa disputa entre privados, mas assegurou estar a fazer tudo o que a lei permite para evitar o fecho da Ginjinha Sem Rival, disponibilizando-se para ter uma intervenção jurídica, caso o diferendo avance para os tribunais.

A Ginjinha Sem Rival, criada em 1890, é uma das 162 lojas distinguidas pela Câmara e Lisboa no âmbito do programa Lojas com História, criado com o objetivo de proteger estabelecimentos emblemáticos da cidade.

A legislação em vigor garante proteção dos contratos até ao final de 2027, sendo esse o entendimento tanto da gerência da Ginjinha Sem Rival, como da Câmara Municipal de Lisboa.