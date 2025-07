O projeto é coordenado pela Universidade de Coimbra no âmbito do projeto europeu “RYHEALTH – A holistic approach to rocking your health”, disponível para registo e download. Para os mais novos, o registo deve ser feito pelos responsáveis parentais, que deverão guiar as criança pelas diferentes funcionalidades da aplicação.

Desde desafios a questionários, a RYHEALTH Challenge incentiva a discussão sobre diferentes categorias categorias, como: “Desporto e diversão, “Alimentação saudável” e “Criatividade ao ar livre”. Estes programas permitem, por exemplo, “fazer cinco tipos diferentes de exercícios (agachamento, flexão, prancha, salto e corrida) e registar o esforço”, “inventar um lanche saudável e fotografar o resultado” ou “capturar detalhes minúsculos como gotas de água, texturas folhas ou insetos”.

Por cada desafio concretizado, os utilizadores recebem um badge [medalha], sendo o objetivo levar as crianças e adolescentes a adotarem hábitos de vida mais saudáveis sem ser necessário um grande esforço.

“Ao longo da implementação do projeto RYHEALTH verificámos que é necessário que as famílias participem mais em atividades de promoção de hábitos saudáveis. Foi com o objetivo de envolver as famílias que surgiu a aplicação móvel RYHEALTH Challenge”, aponta a coordenadora do projeto, Paula Tavares, em comunicado.

“Esta aplicação tem desafios de atividade física, alimentação equilibrada e interação e respeito pela natureza, que são para realizar na ‘vida real’ e em família. Uma vez concluída a atividade, o utilizador volta à aplicação para receber um badge. Mais badges significam mais desafios realizados e mais um passo para implementar hábitos saudáveis”, esclarece a professora da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da UC, acrescentando que a aplicação “também permite convidar amigos e fazer uma competição por uma vida mais plena, mais saudável e mais feliz”.

Em última instância, esta aplicação procurará combater as doenças não comunicáveis (NCDs – como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e alguns tipos de cancro), que podem ser prevenidas por alterações do estilo de vida.

O projeto “RYHEALTH – A holistic approach to rocking your health” envolve seis parceiros de quatro países, tendo recebido um financiamento europeu de mais de um milhão de euros, no âmbito do programa EU4Health.