O Porto recebe nos dias 1 e 2 de julho o primeiro Fórum Turno da Noite, uma iniciativa que pretende promover o diálogo em torno da economia e cultura noturna, com foco na inclusão, criatividade e segurança. A decorrer no Maus Hábitos – Espaço de Intervenção Cultural, o evento é promovido pela Câmara Municipal do Porto e organizado em parceria com o Vibe Lab.

Destinado a agentes locais, especialistas internacionais e à comunidade em geral, o fórum propõe-se a ser um espaço de construção coletiva de ideias para uma noite mais vibrante e sustentável, convidando os participantes a refletirem sobre o impacto da vida noturna na cidade.

O programa inclui painéis temáticos, workshops colaborativos e estudos de caso de cidades europeias, abordando tópicos como governança noturna, consumo consciente, saúde mental, segurança em eventos e políticas culturais inovadoras. A curadoria das conversas estará a cargo de profissionais locais e internacionais com experiência no setor noturno.