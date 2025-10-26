Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os rumores começaram no verão, quando Perry e Trudeau foram vistos juntos em Montreal, pouco depois do fim do noivado da cantora com Orlando Bloom. Desde então, o casal foi fotografado várias vezes, incluindo num passeio de iate em Santa Bárbara, em setembro, mas esta foi a primeira ocasião em que apareceram publicamente num evento.

Ambos terminaram relações de longa data recentemente. Katy Perry e Orlando Bloom anunciaram em junho o fim de uma relação de nove anos e um noivado de seis, mantendo-se unidos na educação da filha de cinco anos, Daisy Dove. Trudeau separou-se em 2023 de Sophie Grégoire, após 18 anos de casamento e três filhos em comum.

Trudeau, que deixou o cargo de primeiro-ministro em janeiro, terá viajado várias vezes para se encontrar com Katy Perry durante as pausas da sua digressão mundial Lifetimes Tour, que passou por cidades como Montreal, Londres e Paris, segundo a imprensa internacional.

