O casamento realizou-se este sábado com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo o filho de Albanese, Nathan, e os pais de Haydon, Bill e Pauline, diz o The Guardian. Em comunicado conjunto, o casal afirmou: “Estamos absolutamente encantados por partilhar o nosso amor e compromisso de passar o futuro juntos, na presença da nossa família e dos amigos mais próximos.”

A cerimónia foi conduzida por uma celebrante oriunda da Costa Central de Nova Gales do Sul, com votos escritos pelo próprio casal. Haydon entrou acompanhada pelos pais ao som da música “The Luckiest”, de Ben Folds. Albanese e Haydon assinaram o certificado de casamento com a celebrante, registando formalmente a união.

Haydon vestiu um modelo da designer australiana da Sydney, Romance was Born, enquanto o primeiro-ministro usou fato da marca MJ Bale. As alianças foram oferecidas pela joalharia Cerrone, localizada em Leichhardt, Sydney. A sobrinha de cinco anos de Haydon, Ella, desempenhou o papel de dama de honor, e o cão do casal, Toto, foi o porta-alianças. Os testemunhos foram assegurados pelo irmão de Haydon, Patrick, e pela prima de Albanese, Helen Golden.

Após a cerimónia, o casal saiu ao som de “Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)”, de Stevie Wonder. A primeira dança decorreu ao som de “The Way You Look Tonight”, de Frank Sinatra. O casal irá gozar a lua-de-mel na Austrália na próxima semana.

Os detalhes da celebração foram mantidos em segredo pelo gabinete do líder do Partido Trabalhista, e todas as despesas foram suportadas pelo próprio casal. O casamento aconteceu após o último dia de sessões do Parlamento australiano em 2025 e seis meses depois da vitória esmagadora de Albanese nas eleições.

Entre os convidados estiveram figuras políticas de destaque, como o tesoureiro Jim Chalmers e a sua esposa Laura, a ministra dos Negócios Estrangeiros Penny Wong, a ministra das Finanças Katy Gallagher e o secretário nacional do ALP, Paul Erickson. O chefe de gabinete do primeiro-ministro, Tim Gartrell, também marcou presença.

O casal conheceu-se há mais de cinco anos, num evento público em Melbourne. Albanese pediu Haydon em casamento na varanda da Lodge, no Dia dos Namorados de 2024, após jantar num restaurante popular de Canberra, oferecendo-lhe um anel de noivado desenhado especialmente para a ocasião.

Haydon tem acompanhado regularmente Albanese em eventos públicos, viagens oficiais e campanhas eleitorais, assumindo algumas funções tradicionais do cônjuge do primeiro-ministro, como o patrocínio da National Portrait Gallery, em Canberra. Mais reservada que alguns parceiros políticos, Haydon trabalha na Associação de Serviços Públicos da NSW e já desempenhou funções no setor da segurança social. Nasceu em Bankstown, Sydney, filha de professores, e cresceu na Costa Central.

O início da relação do casal coincidiu com as restrições da Covid-19 na Austrália. Haydon destacou a compaixão e bondade de Albanese, enquanto o primeiro-ministro comentou recentemente que não tiveram tempo para ensaiar a primeira dança, mas que a ocasião seria uma oportunidade de expressarem o seu amor perante familiares e amigos.

