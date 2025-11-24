Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



“A todos os fãs pelo mundo fora, por favor saibam que o vosso apoio foi a sua força ao longo de toda a carreira. Ele apreciava mesmo cada admirador pelo seu amor”, pode ler-se na mensagem publicada na conta oficial do músico no Instagram, que não indica a data da morte do cantor.

Autor de êxitos como "You Can Get It If You Really Want" e "Wonderful World", "Beautiful People", Cliff foi “fundamental na apresentação do reggae a uma audiência internacional, em grande parte devido à sua atuação no marcante filme The Harder They Come, de Perry Henzell”, destaca a Enciclopédia Britânica.

Nascido em 1944 em Somerton, na Jamaica, Jimmy Cliff começou a gravar ainda adolescente, mudando-se para Kingston antes de se estabelecer em Londres, em 1965. Com grande número de fãs na América do Sul, o artista conquistou sucesso em 1970 com "Wonderful World", "Beautiful People", dois anos antes do filme que o tornou mundialmente conhecido. Mantendo-se relevante para lá dos anos 1990, gravou também versões de clássicos como "I Can See Clearly Now".

Entre os reconhecimentos da carreira, Cliff venceu dois Grammys, ambos na categoria de melhor álbum de reggae (em 1986 e 2013), e foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame em 2010.

