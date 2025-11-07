Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Inês Gonçalves, vencedora do The Voice Kids Portugal 2025, interpretará o tema “Para Onde Vai o Amor?”, lançado esta quinta-feira, 7 de novembro, na Eurovisão Júnior 2025.

A canção, composta por Miguel Cristovinho, Buba Espinho, João Direitinho e Aurora Pinto, está disponível a partir de hoje nas plataformas digitais, incluindo Spotify, Apple Music e o canal oficial do Junior Eurovision no YouTube, onde pode ser visto também o videoclipe.

O tema aborda os sentimentos de amor e saudade que permanecem após a perda de alguém. O videoclipe foi filmado na zona de Ourique, no Alentejo, destacando as paisagens rurais e a ligação de Inês ao cante alentejano, tradição que marcou o seu percurso musical.

A Eurovisão Júnior 2025 realiza-se no próximo dia 13 de dezembro, em Tbilisi, na Geórgia, com transmissão em direto na RTP 1 a partir das 16h00. Em breve serão divulgadas as informações sobre a votação em Portugal.

Quem é Inês Gonçalves?

Inês Gonçalves faz este mês 13 anos e vive no Alentejo com a mãe e os irmãos, Alice e Santiago. Começou a cantar aos 3 anos e teve aulas de Cante Alentejano, sendo atualmente membro do Coro Infantil de Ourique e de um trio de cante.

Multi-instrumentista, Inês toca bateria, guitarra acústica e elétrica, violino, trompete, piano, baixo, cavaquinho e flauta transversal. Nos últimos meses, tem acompanhado Buba Espinho em vários concertos da sua digressão nacional e participou ao seu lado no videoclipe “É Tão Grande o Alentejo”.

Para além da música, Inês gosta de nadar e dançar. Criativa e curiosa, sonha um dia ser atriz, cantora ou trabalhar no mundo da moda, sempre ligada à arte e à expressão pessoal.