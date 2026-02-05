Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O BCE confirmou que a inflação deverá estabilizar na meta de 2% a médio prazo e considerou que a economia europeia se mantém "resiliente num contexto global desafiador". O banco sublinha fatores como o baixo desemprego, os sólidos balanços do setor privado, a implementação gradual da despesa pública em defesa e infraestruturas, e os efeitos positivos dos cortes anteriores nas taxas de juro, que sustentam o crescimento.

Apesar desta avaliação positiva, o BCE alerta para a persistente incerteza em política comercial global e para as tensões geopolíticas, que continuam a representar riscos para a economia.

Com esta decisão, as taxas de juros da linha de depósito, das principais operações de refinanciamento e da linha de crédito marginal permanecem em 2,00%, 2,15% e 2,40%, respetivamente. Analistas já apontam para a possibilidade de um corte de juros na reunião de março.

