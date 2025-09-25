Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo avança a RTP, que leva os participantes portugueses ao concurso, a decisão surge após várias ameaças de desistência relacionadas com a presença de Israel no concurso, que tem gerado forte polémica e divisões entre participantes.

O comité responsável pela Eurovisão admitiu que tem sido “difícil encontrar um consenso” e defendeu que todos os membros devem ser ouvidos. Nesse sentido, foi marcada uma Assembleia-Geral para novembro, onde o tema será discutido em conjunto.

Recorde-se que até ao momento, Eslovénia, Islândia, Irlanda, Países Baixos e Espanha ameaçaram ou anunciaram a possibilidade de abandonar o concurso caso Israel participe. Este último passou a semana passada da ameaça à efetiva retirada do concurso caso Israel venha mesmo a participar, sendo que, ao contrário dos restantes, a emissora pública espanhola, a RTVE, é um dos principais financiadores do concurso e faz parte dos “Big 5” (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) que contribuem mais para a EBU (União Europeia de Radiodifusão) e tem acesso direto à final, sem passar pela primeira eliminatória, como é o caso de Portugal.

