Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O passeio desta semana começa no Alto de Santa Justa, com o Douro de um lado e o vale alongado que dá nome à terra do outro.

Segue-se depois para a mina de ouro romana no Fojo das Pombas, um trilho a não perder cheio de história.

Sá Fernandes passa ainda pela Casa da Trilobite e do Património Geológico, que explora animais invertebrados marinhos que viveram há mais de 500 milhões de anos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

De seguida, é tempo de visitar a Igreja Matriz, erguida com o trabalho dos padeiros da zona. Há vários bolos e pães tradicionais que aqui foram inventados, e Sá Fernandes navega todas as histórias.

Ainda no espírito de iguarias alimentares segue-se para a loja da Fábrica de Biscoitos Paupério, distinguida em 1866 na primeira exposição universal do centenário dos Estados Unidos da América. "São 150 anos de história, biscoitos sempre na moda e vendidos para todo o mundo", diz o anfitrião.

É nesse local que Sá Fernandes se demora nas histórias que ligam biscoitos, tostas e bolo-rei à realeza e a presidentes, o que nos leva a uma visita à Oficina da Regueifa e do Biscoito de Valongo, com histórias que marcaram para sempre a cultura das famílias locais.

Depois dos bolos, há tempo para o ócio, na Oficina do Brinquedo Tradicional Português, onde se pode conhecer a tradição de brinquedos em madeira desta terra.

A visita é curta de modo a que se possa ainda dar um salto ao Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada, onde convidamos a ouvir a história da festa de máscaras mais extraordinária em Portugal.

A viagem segue para o Museu Da Lousa, para conhecer melhor a indústria da ardósia ou "I Pedra".

Há ainda tempo para uma passagem por Ermesinde e pelo seu Fórum Cultural, reconhecida casa de exposições e teatro.

A viagem termina num cenário natural no meio da natureza de Valongo, com um piquenique cheio de produtos locais que vale a pena conhecer ao passar por aqui.

Pode ver todo este passeio por Valongo aqui. No próximo episódio, Sá Fernandes leva-nos a Paredes de Coura, já no sábado, 9 de agosto, na RTP3.

Mais tarde, o episódio também vai estar disponível no 24notícias (anteriormente SAPO24), onde pode acompanhar esta série na íntegra.