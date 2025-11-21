Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Inspirada na realidade política e social portuguesa, a peça recupera episódios e figuras que marcaram o debate público nas últimas décadas, recorrendo à tradição da crónica de costumes para construir um retrato humorístico do país das “fotocópias, escutas e amigos muito amigos”.

A história acompanha o percurso de um antigo primeiro-ministro ficcional, desde a infância modesta nas Beiras até à vida confortável em Paris. Pelo caminho, cruzam-se personagens que moldam o seu destino: um melhor amigo sempre pronto a ajudar, uma assessora absolutamente dedicada, e um motorista que sabe mais do que devia. Entre licenciaturas feitas ao domingo e favores difíceis de justificar, entra em cena também um procurador determinado a distinguir amizade de benefício — mesmo que o “Sr. Engenheiro” insista que tudo não passa de uma cabala.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Com humor mordaz e referências que farão parte do imaginário coletivo de muitos espectadores, a peça promete arrancar gargalhadas enquanto revisita, em tom satírico, casos e episódios que continuam a marcar a memória política nacional.

Como sublinha a produção, “no teatro — ao contrário dos processos — não há segredo de justiça”. O resto, garantem, só mesmo ao vivo.

O texto é de Henrique Dias e a encenação de Rui Melo que também encenou as produções portuguesas de grandes êxitos internacionais como "Avenida Q" e "Querido Evan Hansen". A produção é responsabilidade da UAU.

A direção musical e música original fica a cargo de Artur Guimarães e o papel principal, o "Sr. Engenheiro", será interpretado por Manuel Marques.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui. A peça estreia a 1 de abril em Lisboa, no Tivoli BBVA e ruma ao Coliseu Porto AGEAS a 14 de maio.

Os bilhetes custam entre os 23 e os 37.50 euros em Lisboa e no Porto.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.