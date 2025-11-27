Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre 2 e 6 de dezembro, "O Livro da Selva" sobe ao palco do Vilar Oporto Hotel, no Porto, com duas sessões diárias dedicadas às escolas do Grande Porto, sempre às 10h00 e às 14h30. No último dia, a produção terá também uma sessão aberta ao público, às 10h30. A peça, recomendada pela Rede Nacional de Teatros de Espanha, apresenta uma nova abordagem cénica criada por Mario Sanchis, que já se destacara anteriormente com uma estreia de sucesso no Coliseu do Porto.

A versão renovada da história de Kipling mostra um Mowgli mais travesso, um Baloo mais desajeitado e uma Bagheera com uma ternura inesperada, enquanto os vilões ganham um toque humorístico. A encenação aposta ainda em figurinos e cenários cheios de cor e volumetria, apoiados por transformações, projeções, marionetas, ilusões e canções interpretadas ao vivo. Depois de passar por várias localidades, incluindo Vila Nova de Cerveira, Alfena e Santa Maria da Feira, o espetáculo segue para o Centro Cultural de Tábua, onde será apresentado nos dias 11 e 12 de dezembro.

Ao mesmo tempo, a Plateia d’Emoções mantém em cena "O Feiticeiro de Oz – um musical de encantar", inspirado no clássico de L. Frank Baum. A produção, que já passou por Leiria, Mealhada e Amarante, chega ao Cine-Teatro Garret, na Póvoa de Varzim, de 9 a 13 de dezembro, seguindo depois para o Auditório Plebeus Avintenses, em Vila Nova de Gaia, onde será apresentada de 16 a 19 de dezembro.

Com direção artística de Fernando Tavares, texto e letras de Liliana Moreira e direção musical de André Lacerda, o espetáculo destaca-se pelo humor, pela cor, pela música e pela dança. A produtora executiva Cátia Tavares garante que a peça “assegurará diversão abundante às comunidades escolares e às famílias”, contando também com sessões abertas ao público.

Nesta nova versão, Dorothy adormece ao som de uma história contada pelo avô e desperta num sonho para lá do arco-íris, onde encontra a Fada Boa Glinda e os Munchkins. Guiada pela Estrada de Tijolos Amarelos, parte em direção à Cidade Esmeralda, acompanhada pelo Espantalho, pelo Homem de Lata e pelo Leão, até ao confronto com a Bruxa Má, sempre obcecada pelos sapatos de rubi.

A mensagem central do espetáculo — a importância da solidariedade e da entreajuda — vai ao encontro dos conteúdos pedagógicos trabalhados pelas escolas. A Plateia d’Emoções disponibiliza ainda QR Codes que permitem aos professores aceder a atividades educativas, promovendo a continuidade do trabalho em sala de aula e incentivando o gosto das crianças pelo teatro e pela música.

