Esta medida vai abranger nove bibliotecas sob gestão da Câmara Municipal de Lisboa, consumando desta forma mais um objetivo estratégico da ação municipal.

"Assim, a partir de dia 15 de setembro, as Bibliotecas Âncora – Alcântara, Marvila e Palácio Galveias – passam a estar abertas de segunda-feira a sábado, das 10h00 às 20h00. Em adição ao horário mencionado, a Sala Saramago da Biblioteca Palácio Galveias estará aberta de segunda-feira a sábado, entre as 20h00 e as 24h00.

Já as Bibliotecas de Bairro – Belém, Camões, Coruchéus, Orlando Ribeiro, Penha de França e a Hemeroteca Municipal – passam a estar abertas de segunda-feira a sexta-feira e no primeiro e terceiro sábado do mês, das 10h00 às 18h00", lê-se no comunicado da autarquia.

Este alargamento de horário representa um acréscimo de cerca de 40 dias de abertura, os quais simbolizam mais 1.000 horas de serviço público, proporcionando a todas as pessoas que frequentam as Bibliotecas de Lisboa uma resposta mais uniforme e adequada às suas necessidades, juntando-se assim à recém-inaugurada Biblioteca António Mega Ferreira, aberta 24h/7 dias por semana, pioneira nesta modalidade de funcionamento.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.