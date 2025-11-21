Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na capital, tudo começa no dia 22 de novembro, este sábado às 18h30, quando o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, participa na inauguração das iluminações e da árvore de Natal, no Terreiro do Paço, iniciativa que marca o início da época natalícia na cidade.

No local, será possível assistir a um espetáculo que reunirá em palco a Orquestra do Tejo, a voz da fadista Sara Correia e a guitarra portuguesa de Ângelo Freire.

Este ano, as iluminações totalizam um percurso com 182 km de luz, o equivalente a mais de três voltas à cidade, encontrando-se distribuídas por 46 locais, entre praças, ruas e avenidas da cidade. Destaque ainda para o icónico Pinheiro de Natal, com 30 metros de altura, instalado como habitualmente na Praça do Comércio.

No Porto, o arranque oficial da quadra acontece a 29 de novembro, sábado, com a inauguração das luzes de Natal, marcada para as 18h00. O momento tem como destaque a grandiosa Árvore de Natal instalada na Praça do General Humberto Delgado, acompanhada de um espetáculo de videomapping intitulado “Missão Nutcrackers, O Natal Chega à Cidade”, projetado na fachada da Câmara Municipal.

À semelhança do ano passado, 94 arruamentos estarão iluminados graças à parceria entre a autarquia e a Associação de Comerciantes do Porto. O investimento municipal mantém-se nos 700 mil euros, reforçando a aposta numa iluminação sustentável, baseada em tecnologia LED de alta eficiência. As luzes estarão ligadas diariamente das 17h30 às 23h00 (de domingo a quinta) e até à meia-noite às sextas e sábados, permanecendo instaladas até ao Dia de Reis, a 6 de janeiro.

