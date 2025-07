A resposta está na mais recente atividade económica do seu CEO.

Neste contexto, a onda de protesto que surgiu nas redes sociais começa a gerar pressão sobre artistas que ainda permanecem na plataforma. Muitos utilizadores, alinhados com as críticas ao Spotify, poderão começar a condenar publicamente quem opte por continuar.

A Helsing colabora com os ministérios da Defesa da Alemanha e do Reino Unido e foi escolhida como fornecedora de tecnologia baseada em IA para o caça Eurofighter Typhoon.

A tecnologia da empresa permite identificar ameaças, priorizar alvos e apoiar decisões em combate com maior rapidez e precisão, transformando de forma radical a atuação dos exércitos no terreno.

Fundada em 2021, a Helsing é uma empresa alemã com sede em Munique, avaliada atualmente em 12 mil milhões de euros. Desenvolve um software de inteligência artificial para fins militares, com o objetivo de garantir a superioridade tecnológica das democracias face a ameaças emergentes.

Entretanto, o sindicato norte-americano United Musicians and Allied Workers também reagiu. Numa publicação no X, escreveu: “As pessoas que comandam a nossa indústria musical são as mesmas que estão a apostar cada vez mais em tecnologia militar de IA. Para construir uma indústria musical justa e equitativa, também precisamos de desmantelar o imperialismo em todas as suas formas.”

Após terem conhecimento deste investimento, a banda norte-americana de art-rock Deerhoof, sediada em São Francisco, chegou-se à frente e anunciou no Instagram que ia retirar todas as suas músicas da plataforma: “Não queremos que a nossa música mate pessoas” — esta foi a justificação central apresentada pela banda para o protesto contra os investimentos em tecnologia militar de IA associados à Spotify.

No mês passado, Daniel Ek, CEO da Spotify, liderou uma ronda de investimento de 600 milhões de euros na Helsing , uma empresa que desenvolve software de inteligência artificial para reforçar armamento e outros equipamentos militares. Ek é também presidente do conselho de administração desta empresa.

