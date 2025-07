Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Operação Marquês. José Sócrates começa a ser ouvido hoje

Depois de anos de inquérito, de uma acusação que pela primeira vez visou um antigo líder de Governo de corrupção, José Sócrates vai finalmente ser ouvido. Ao chegar ao Campus da Justiça, começa por defender que já foi julgado, "esta é a segunda vez, e fui considerado ilibado de todas as acusações", referindo-se à fase de instrução.

Passados oito anos, "o Estado muda a acusação", repreende, reforçando: "a verdade é esta: o lapso de escrita foi um estratagema e ao fim de oito anos o Estado acha que pode mudar as acusações e não pode, e eu vou continuar a denunciá-lo".

Acompanhe o julgamento aqui.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Fraude no acesso ao PRR

A Polícia Judiciária, o Ministério Público do Porto e a Procuradoria Europeia desencadearam esta manhã uma das maiores operações do ano no combate à corrupção e à fraude na obtenção de fundos públicos, em particular do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A investigação, que começou no Norte do país mas que já abrange também a região de Lisboa, centra-se na relação entre empresas de software e hardware e entidades públicas, com indícios de manipulação de processos de contratação pública. O objetivo passaria por favorecer determinadas empresas em troca de vantagens financeiras indevidas.

Leia a notícia completa aqui.

Reclusos que fugiram da prisão de Alcoentre foram capturados

Dois homens, de 37 e 44 anos, fugiram esta segunda-feira do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, de alta segurança.

A SIC adianta que a captura foi feita na manhã desta terça-feira pela GNR e que os indivíduos estão no posto da GNR de Aveiras, a cerca de dez quilómetros de Alcoentre.

Leia a notícia completa aqui.

Trump apontado para Prémio Nobel da Paz

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou a nomeação do presidente norte-americano, Donald Trump, para o Prémio Nobel da Paz, justificando o gesto com o papel de Trump na promoção da paz em diversas regiões, nomeadamente no Médio Oriente.

Netanyahu e Donald Trump anunciaram também esta terça-feira a vontade de negociar com países para receberem os palestinianos, expulsos da Faixa de Gaza. Despir a Palestina permitirá ao presidente americano construir a Riviera com que sonhou.

Leia a notícia completa aqui.