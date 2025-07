No Facebook, a página Vigilantes da Estrada dá conta de um "acidente grave no IC20 ao km 5, com vias da esquerda e central obstruídas junto ao nó do Funchalinho", no sentido Costa da Caparica - Almada.

O 24notícias sabe que o trânsito está condicionado no local devido ao acidente que envolveu um carro e uma mota. Há duas vias cortadas.

De acordo com a Proteção Civil, o alerta para a colisão rodoviária foi dado às 09h43 e estão no local 19 operacionais, apoiados por sete meios. A Polícia de Segurança Pública (PSP) também está presente.