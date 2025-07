Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mais de 300 inspetores estão no terreno, a realizar buscas e a proceder à detenção de responsáveis de empresas privadas e dirigentes de instituições públicas, num esquema que terá lesado o Estado português e a União Europeia em dezenas de milhões de euros, avançou a CNN Portugal.

Entre os principais alvos da operação estão altos quadros da Universidade do Porto, suspeitos de participação num esquema de viciação de concursos públicos para a aquisição de sistemas informáticos, mediante o pagamento de subornos por parte de empresas fornecedoras.

A investigação, que começou no Norte do país mas que já abrange também a região de Lisboa, centra-se na relação entre empresas de software e hardware e entidades públicas, com indícios de manipulação de processos de contratação pública. O objetivo passaria por favorecer determinadas empresas em troca de vantagens financeiras indevidas.

Além da suspeita de corrupção, a operação aponta para crimes de fraude na obtenção de fundos europeus. As empresas em causa terão simulado a venda de sistemas informáticos a preços inflacionados, com a cumplicidade de quem os comprava, para aceder a verbas do PRR.

Estão também em causa suspeitas de falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

A dimensão da operação reflete a gravidade do esquema em investigação, que poderá ter implicações significativas na forma como são geridos e fiscalizados os fundos europeus em Portugal.

Ao 24notícias a Direção Nacional da Polícia Judiciária confirmou que as buscas ainda estão a decorrer, não conseguindo, por isso, adiantar mais informação.

De momento sabe-se que, além da Universidade do Porto, na Universidade de Coimbra, na Casa da Música, no Banco de Portugal e no INEM também estão a decorrer buscas.

O Centro de Formação também está a ser investigado.