Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Contrariando a tendência nacional de ambientes escolares fechados, a Beyond oferece um campus projetado para experiências diárias ao ar livre. Inclui amplos espaços verdes, uma quinta pedagógica e zonas de exploração natural, onde brincar, explorar e aprender fazem parte do mesmo processo educativo.

Para Catarina Simão, Executive Head da escola, “o contacto com a natureza e a liberdade para brincar são essenciais ao desenvolvimento saudável. Precisamos de ambientes que respeitem o ritmo da infância e deem tempo às crianças para serem crianças”.

escola créditos: Cedida

A escola aposta numa rotina que integra momentos de brincadeira livre no exterior e atividades pedagógicas ao ar livre, promovendo competências cognitivas, motoras e socioemocionais. Paralelamente, oferece um currículo bilingue português-inglês, baseado no modelo Cambridge, preparando os alunos para um mundo global sem perder a ligação à sua essência humana e ao ambiente.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Num contexto em que aumenta a preocupação com o sedentarismo e os impactos do confinamento interior no desenvolvimento infantil, a Beyond International School apresenta-se como uma alternativa educativa centrada no bem-estar e no crescimento equilibrado. Com uma equipa pedagógica especializada, a escola pretende devolver à infância o tempo, o espaço e a liberdade para crescer com raízes fortes e horizontes amplos.

As admissões para o ano letivo 2025/26 já estão abertas e as famílias são convidadas a visitar o campus para conhecer uma proposta que coloca o bem-estar das crianças no centro — e que começa, literalmente, lá fora.