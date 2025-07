Doze horas depois da fuga, os fugitivos foram capturados e levados para o posto da GNR de Aveiras.

Os dois homens, de 37 e 44 anos, fugiram esta segunda-feira do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, de alta segurança.

A SIC adianta que a captura foi feita na manhã desta terça-feira pela GNR e que os dois homens estão no posto da GNR de Aveiras, a cerca de dez quilómetros de Alcoentre.

Segundo o Observador, os dois homens foram capturados na zona da Espinheira, pelas 7h da manhã, e deslocavam-se a pé.

Numa nota enviada à comunicação social, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) indicava que os reclusos tinham nacionalidade portuguesa, e estavam condenados pelos crimes de tráfico de estupefacientes e roubo.

Um dos indivíduos tinha sido transferido de Ponta Delgada, de onde já tinha tentado fugir.

Os dois presos fugiram da Ala B durante o final da tarde de segunda-feira, trepando o muro com uma corda feita com lençóis. De acordo com a SIC, fizeram-no pela zona onde as torres de vigia estão desativadas devido à falta de guardas prisionais.

O número reduzido de guardas prisionais deve-se há greve que dura há cerca de três semanas.

Ao 24notícias, o Estabelecimento Prisional de Alcoentre disse ainda estar a aguardar mais informações.