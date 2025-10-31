O jato supersónico e silencioso, conhecido por 'Son of Concord' (Filho do Concorde) em referência ao Concorde, avião desenvolvido em parceria entre França e Reino Unido e que foi o primeiro primeiro avião comercial supersónico capaz de transportar passageiros.

Já o X-59, construído pela Lockheed Martin para a NASA, fez o seu primeiro teste nos céus da Califórnia. Descolou, cerca de uma hora após o nascer do sol, de uma pista nas instalações da Skunk Works da empresa em Palmdale, cerca de 100 km a norte de Los Angeles.

A forma única do avião foi projetada para reduzir significativamente o estrondo sónico semelhante a uma explosão normalmente produzido quando uma aeronave rompe a barreira do som, diminuindo o volume para um "estrondo sónico" abafado, não mais alto do que o barulho de uma porta de carro a fechar.

O aperfeiçoamento dessa tecnologia de voo de baixo tem como objetivo superar um dos principais obstáculos aos voos comerciais supersónicos, as restrições de voo sobre áreas populosas devido a preocupações com o ruído, de acordo com a Lockheed.

Após uma subida íngreme a leste da pista, a aeronave foi vista a inclinar-se para o norte em direção à Base Aérea de Edwards, onde pousou em segurança cerca de uma hora depois, perto do Centro de Pesquisa de Voo Armstrong, da NASA.

"O X-59 completou com sucesso o seu primeiro voo esta manhã", disse a porta-voz da Lockheed Martin, Candis Roussel, à agência Reuters, considerando este como uma "marco significativo na aviação". O piloto de testes principal da NASA para o X-59, Nils Larson, estava aos comandos na cabine de tripulação única durante o voo, disse Roussel.

A única experiência da aviação com um avião comercial supersónico foi o Concorde, que começou a efetuar voos transatlânticos em 1976, operado pela British Airways e pela Air France. Em 2003, o Concorde foi retirado dos céus devido aos altos custos de operação.

