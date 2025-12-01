Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo comunicado da Airbus, citado pela agência Lusa, apenas menos de 100 aviões continuam parados devido a um ‘software’ de comando vulnerável. Estima-se que cerca de 6 mil aeronaves possam ter sido afetadas no total.

Assim que sejam modificadas, as aeronaves podem ser " colocadas novamente em serviço".

Na sexta-feira, a Airbus anunciou a recolha de aviões A320 para a substituição urgente do ‘software’ de controlo de voo, devido a problemas causados pela exposição à radiação solar.

O avião do Papa Leão XIV foi um dos afetados.

