A presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet, citada pela Rádio Renascença, diz que "o ligeiro decréscimo que se regista em relação ao Natal do ano passado não é expressivo face aquilo que foi doado".

"As 380 mil pessoas que recebem ajuda alimentar diariamente, a parceria com mais de 2500 instituições, vão continuar a ter os seus cabazes de alimentos e as suas refeições completamente asseguradas, como até aqui", garante.

"Hoje é dia de agradecer: agradecer esta solidariedade que se renova, agradecer esta doação enorme de alimentos, mas também a participação de voluntários de todas as idades", nota.

Isabel Jonet agradeceu ainda o contributo dos "portugueses que foram às compras e quiseram partilhar aquilo que vão comprar para sua casa com os mais carenciados da sua região".

