O grupo infantil australiano The Wiggles fez um esclarecimento público, sublinhando que não apoia nem encoraja o consumo de drogas, diz o The Guardian.

A declaração surge na sequência da polémica gerada por um vídeo no TikTok, que apresentava dois membros do grupo a dançar ao som da canção Ecstasy, da cantora australiana Keli Holiday.

A música, cujas letras incluem o verso “Hey girl, come on dance with me/you and your pocket full of ecstasy”, gerou críticas imediatas por parte de pais, profissionais de saúde e psicólogos infantis. No vídeo, Anthony Field, conhecido como o “Blue Wiggle”, e o seu sobrinho Dominic Field, apelidado de “Tree of Wisdom”, surgem a dançar atrás da cantora enquanto a música toca.

O vídeo foi publicado por Keli Holiday, nome artístico de Adam Hyde, membro da dupla de música electrónica Peking Duk, e entretanto já foi eliminado da plataforma. A participação dos membros do grupo infantil suscitou uma onda de comentários negativos, incluindo avaliações de dois psicólogos infantis que consideraram a aparição uma “completa falta de julgamento”.

Num comunicado oficial, o porta-voz dos The Wiggles esclareceu que o grupo desconhecia que a filmagem da sua participação durante os TikTok Awards de Sydney, onde também atuaram com Keli Holiday, seria utilizada com a música de forma independente.

O comunicado sublinha ainda que, embora Keli Holiday seja amigo do grupo, a montagem do vídeo e a música adicionada foram feitas de forma independente, sem qualquer conhecimento ou autorização dos membros dos The Wiggles. A performance original durante os prémios TikTok foi, segundo o grupo, familiar e apropriada para crianças, contrastando com a percepção gerada pelo vídeo editado e divulgado online.

