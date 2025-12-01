Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português informa com profunda mágoa e tristeza o falecimento, aos 94 anos, de Manuel Pedro, resistente antifascista e militante comunista, e transmite às suas filhas, netas e bisnetos as suas sentidas condolências", lê-se num comunicado citado pela Lusa.

Manuel Pedro nasceu em Lisboa a 19 de Agosto de 1931. Era membro do PCP desde 1956 e entrou para os quadros de funcionários em maio de 1959. Esteve preso por três vezes, num total de 11 anos de prisão.

"Em todas elas enfrentou com grande coragem o embate com os esbirros da PIDE [Polícia Internacional e de Defesa do Estado]", notou o partido.

"Com uma vida entregue ao partido, ao seu ideal e projecto, Manuel Pedro é um exemplo de coragem, frontalidade e firmeza, exemplo de militante inteiramente dedicado aos interesses dos trabalhadores e do povo, na luta diária por um Portugal democrático, tendo sempre presente a construção do socialismo e do comunismo", recorda o partido.

O corpo de Manuel Pedro vai estar em câmara ardente esta segunda-feira a partir das 17h30, na capela da Boa Hora, na Ajuda, em Lisboa. O funeral realiza-se amanhã, dia 2 de dezembro, com saída pelas 13h30 para o cemitério de Barcarena, onde será cremado às 14h40.

