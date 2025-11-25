Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN, o vulcão Hayli Gubbi, há muito adormecido na região de Afar, no nordeste da Etiópia, despertou no domingo, cobrindo as aldeias vizinhas com poeira.

Embora não tenham sido registadas vítimas, a erupção representa uma ameaça para a comunidade local de criadores de gado, ao sufocar pastagens vitais, disse o administrador local Mohammed Seid ao meio de comunicação The Associated Press.

A população descreve ter ouvido uma explosão no momento da erupção. "Parecia que uma bomba tinha sido lançada repentinamente, com fumo e cinzas", disse o local Ahmed Abdela à agência de notícias.

A erupção foi visível a partir de satélites, com imagens da NASA a mostrar nuvens densas de poeira subindo ao céu e espalhando-se pelo Mar Vermelho. As nuvens vulcânicas da erupção espalharam-se pelo Iémen, Omã, Paquistão e Índia, de acordo com o Centro de Alerta de Cinzas Vulcânicas de Toulouse.

O Departamento Meteorológico do Paquistão emitiu um alerta depois das cinzas entrarem no seu espaço aéreo na noite de segunda-feira.

Na Índia, a companhia aérea Air India cancelou vários voos domésticos e internacionais para realizar "verificações preventivas nas aeronaves que sobrevoaram determinadas localizações geográficas após a erupção vulcânica de Hayli Gubbi", afirmou na rede social X.

Localizado a cerca de 800 quilómetros, a nordeste da capital Adis Abeba, Hayli Gubbi é o vulcão mais a sul da cordilheira Erta Ale, uma cadeia vulcânica na região de Afar, na Etiópia.

Este eleva-se a cerca de 500 metros de altitude e fica dentro de uma zona de intensa atividade geológica, onde duas placas tectónicas se encontram.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.