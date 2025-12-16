Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mbappé, atual jogador do Real Madrid, reclamava inicialmente 263 milhões de euros ao PSG, após o processo ter dado entrada no tribunal do trabalho de Paris, em novembro, divulga a BBC Sport. Em resposta, o clube francês apresentou um contra-processo no valor de 240 milhões de euros.

O avançado, de 26 anos, alegava que o montante reclamado incluía cerca de 55 milhões de euros em salários em atraso, além de indemnizações por incumprimento contratual e alegado tratamento inadequado por parte do clube. No entanto, o tribunal reconheceu apenas parte da pretensão, concluindo que o PSG falhou o pagamento de três meses de salário, entre abril e junho de 2024, bem como de um bónus e de um prémio de assinatura previstos no contrato.

“Estamos satisfeitos com esta decisão. Era o desfecho expectável quando salários não foram pagos”, afirmou a advogada de Mbappé, Frederique Cassereau.

O PSG procurava, por sua vez, ser compensado pelo alegado prejuízo resultante da transferência falhada do jogador para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2023, avaliada em cerca de 300 milhões de euros. Mbappé acabou por deixar o clube no verão seguinte, a custo zero, rumando ao Real Madrid.

Em comunicado, revelado pela BBC, a equipa jurídica do jogador sublinhou que “esta decisão confirma que os compromissos assumidos devem ser cumpridos” e que “mesmo na indústria do futebol profissional, o direito do trabalho aplica-se a todos”. Acrescenta ainda que Mbappé “cumpriu escrupulosamente as suas obrigações desportivas e contratuais durante sete anos, até ao último dia”.

O conflito entre as partes prolonga-se há mais de dois anos e teve origem na decisão de Mbappé de não renovar contrato com o PSG e de recusar uma transferência para o campeonato saudita. O jogador acreditava estar a ser afastado pela direção do clube, tendo ficado de fora da digressão de pré-época à Ásia e do primeiro jogo da temporada 2023/24.

Mbappé representou o Paris Saint-Germain entre 2017 e 2024, primeiro por empréstimo do Mónaco e depois em definitivo. Durante esse período conquistou 15 troféus e tornou-se o melhor marcador da história do clube, com 256 golos em 308 jogos, incluindo 44 golos em 48 jogos na última temporada.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.