A nova extensão contratual, já fechada há vários dias, entrará em vigor na época 2026/27, antecedendo o processo de centralização dos direitos televisivos. Com esta renovação, o Benfica prolonga uma parceria com a operadora iniciada em 2016/17, mantendo a NOS como principal parceira na exploração dos seus direitos audiovisuais.

Apesar de o presidente do clube, Rui Costa, ter manifestado publicamente a ambição de alcançar valores próximos dos 70 milhões de euros anuais neste tipo de contratos, o acordo agora alcançado enquadra-se na estratégia global da SAD para atingir a meta dos 500 milhões de euros de receitas anuais.

A NOS foi sempre o interlocutor prioritário do Benfica, tendo em conta a situação contratual existente, embora nos últimos dois anos tenham existido contactos exploratórios com outras entidades, nomeadamente a Media Capital.

O contrato atualmente em vigor, válido até 30 de Junho, assegura ao Benfica um encaixe total de 400 milhões de euros, valor que a SAD pretendia reforçar com esta nova renovação. Com o acordo fechado, fica resolvido um dos dossiers mais sensíveis do universo encarnado.

A oficialização do contrato, inicialmente prevista para esta segunda-feira e entretanto adiada, deverá ocorrer na próxima semana, durante um evento próprio.

