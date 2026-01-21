Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Rafa regressa ao clube onde passou oito temporadas (2016-2024), somando mais de 300 jogos e vários títulos nacionais. Nos últimos dois anos representou o Besiktas.

O acordo entre Benfica e Besiktas deverá ser de 5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhões de euros em bónus, embora existam notícias que apontam para possibilidade de os bónus poderem chegar aos 2 milhões. O diretor-desportivo do Benfica, Mário Branco, terá estado em Istambul para negociar os termos finais da operação.

Rafa chega a Lisboa para realizar os habituais exames médicos e, caso tudo esteja conforme, o regresso ao Benfica será oficializado nas próximas horas. A contratação representa um reforço de peso para o ataque encarnado, numa altura em que o clube procura aumentar a capacidade ofensiva para a segunda metade da temporada.

