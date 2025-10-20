Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O saltador luso-cubano Pedro Pichardo, campeão mundial do triplo salto, está entre os cinco nomeados para melhor atleta de disciplinas técnicas de 2025, anunciou esta segunda-feira a World Athletics.
Líder do ranking mundial, Pedro Pichardo é campeão olímpico em Tóquio 2020 e medalha de prata em Paris 2024. Em setembro deste ano, sagrou-se pela segunda vez campeão do mundo do triplo salto, repetindo o feito de Oregon 2022, com uma marca de 17,91 metros.
Três vezes vencedor do prémio de atleta do ano — incluindo em 2023, na única ocasião em que foi atribuído separadamente a disciplinas técnicas e provas de corrida —, Pichardo enfrenta forte concorrência do sueco Armand Duplantis, campeão do mundo do salto com vara em pista coberta e ao ar livre e recordista mundial por quatro vezes em 2025.
Os outros nomeados incluem o italiano Mattia Furlani, campeão do mundo do salto em comprimento, o canadiano Ethan Katzberg, medalha de ouro no lançamento do martelo, e o neozelandês Hamish Kerr, campeão mundial do salto em altura.
Comentários