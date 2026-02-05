Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PSP, as operações foram desenvolvidas pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) e refletem um acréscimo da atividade policial nesta área durante o ano de 2025.

No balanço operacional divulgado, a PSP indica que as 1.307 detenções se deveram a situações de permanência irregular em território nacional e a outros ilícitos, nomeadamente falsificação de documentos, posse de arma proibida e crimes contra a propriedade.

Foram ainda elaborados 1.071 autos de notícia por contraordenação, ao abrigo da Lei dos Estrangeiros, e efetuadas 139 notificações para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

A PSP refere que, através da UNEF, tem vindo a reforçar a sua atuação diária na prevenção e repressão de atividades ilícitas associadas à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos, bem como na deteção de situações de vulnerabilidade social. Estas situações estão frequentemente relacionadas com condições habitacionais precárias e dificuldades de acesso a um mercado de trabalho regulado, fatores que, segundo a polícia, contribuem para a criminalidade associada a estas matérias.

