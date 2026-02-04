Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à agência Lusa, o comandante adjunto da Capitania do Douro, Pedro Cervaens, explicou que “hoje e amanhã são dias de muita pluviosidade, não só aqui, mas em Espanha também, portanto a quantidade de água vai aumentar. Temos de estar ainda mais atentos”.

Entretanto, já foram implementadas medidas, nomeadamente a retirada de alguns bens em Miragaia e o condicionamento de alguns acessos.

Na noite passada, a cota do Douro atingiu os 5,20 metros, valor ligeiramente inferior ao da noite anterior, mas que deverá aumentar com a continuação da chuva intensa. Pedro Cervaens sublinhou a necessidade de vigilância contínua face à previsão de pluviosidade, destacando que a situação está a ser acompanhada de perto pelas autoridades marítimas e de proteção civil.

