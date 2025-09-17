Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A nomeação de Mourinho surge como uma tentativa de Rui Costa de recuperar o desempenho da equipa, numa altura decisiva, a pouco mais de um mês das eleições presidenciais do clube.

Com 26 títulos conquistados ao longo da sua carreira, Mourinho iniciou a temporada no Fenerbahçe, na Turquia, mas acabou por ser afastado do cargo depois de a equipa ter falhado a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, precisamente contra o Benfica.

Este será o segundo ciclo de Mourinho no Benfica, após uma passagem pela equipa na temporada 2000/2001.

A sua estreia será já no próximo sábado, num jogo frente ao Aves.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.