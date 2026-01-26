Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo a nota de imprensa, Francesco Farioli teve um mês de dezembro "perfeito" no qual somou quatro vitórias nos jogos realizados na Liga Portugal Betclic.
Na temporada de estreia no Futebol português, Francesco Farioli conduziu os dragões aos triunfos caseiros diante de Estrela Amadora (3-1) e AFS (2-0), aos quais juntou ainda as vitórias contra o CD Tondela (2-0) e o FC Alverca (3-0), mantendo os azuis e brancos na liderança da competição.
