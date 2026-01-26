Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a nota de imprensa, Francesco Farioli teve um mês de dezembro "perfeito" no qual somou quatro vitórias nos jogos realizados na Liga Portugal Betclic.

Na temporada de estreia no Futebol português, Francesco Farioli conduziu os dragões aos triunfos caseiros diante de Estrela Amadora (3-1) e AFS (2-0), aos quais juntou ainda as vitórias contra o CD Tondela (2-0) e o FC Alverca (3-0), mantendo os azuis e brancos na liderança da competição.

No início deste ano, o FC Porto anunciou a renovação do contrato de Francesco Farioli por mais uma temporada, prolongando o vínculo do treinador italiano até 2028. A decisão garante a continuidade do técnico de 36 anos durante todo o primeiro mandato de André Villas-Boas na presidência do clube.