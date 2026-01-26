Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a NOS e o Benfica afirmaram que "assinaram hoje um contrato de cessão dos Direitos de Transmissão Televisiva e Multimédia dos jogos em casa da Equipa A para o Campeonato Nacional de futebol da 1.ª Divisão, bem como dos direitos de Transmissão e Distribuição do Canal Benfica TV".

O acordo, celebrado entre a Nos Lusomundo Audiovisuais, a SAD do clube de Lisboa e o canal do clube (Benfica TV), teve como valor 104,6 milhões de euros, revela o comunicado divulgado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), após o fecho da bolsa de Lisboa.

Pode-se ler que "a Benfica SAD reteve o direito de exploração da publicidade dinâmica no Estádio do Sport Lisboa e Benfica durante as épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28, valorizado em 7,2 milhões de euros”.

O contrato, "será válido por dois anos, correspondente às épocas 2026/2027 e 2027/2028, e a NOS continua também como "Technology Partner do Benfica".

