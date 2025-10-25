Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Miguel Oliveira, que largou da 16.ª posição da grelha de partida, caiu na sexta volta desta corrida sprint, ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu Alex Márquez por 2,259 segundos.

Com estes resultados, Alex Márquez garantiu matematicamente o segundo lugar do campeonato do mundo, atrás do seu irmão Marc Márquez (Ducati), já campeão desde o Japão, mas que falhou este ronda e vai falhar o resto da temporada devido a lesão. Também fora da Malásia ficaram por lesão Jorge Martin (Aprilia) e Maverick Viñales (KTM).

De fora por queda ficou também o espanhol Joan Mira (Honda), que foi ao chão pouco antes do piloto português, e o italiano Luca Marini (Honda).