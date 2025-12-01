Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já contactou o Presidente da República e acompanha de perto a evolução da situação, avançou a RTP.

Na rede social X, o Secretário-Geral do PS, José Luís Carneiro, deixou votos de que a cirurgia “decorra com toda a segurança e reponha as suas plenas condições de saúde”.

Vários líderes políticos e candidatos presidenciais também reagiram às notícias sobre a saúde do chefe de Estado. O líder do Chega e candidato presidencial, André Ventura, recorreu às redes sociais para desejar “rápidas melhoras e um regresso com saúde e energia” a Marcelo Rebelo de Sousa.

Luís Marques Mendes, candidato presidencial apoiado pelo PSD, manifestou desejos semelhantes, desejando ao Presidente “rápidas melhoras” e o “rápido e completo restabelecimento”.

Durante o debate televisivo na RTP, os candidatos António José Seguro e Jorge Pinto souberam da notícia e também se uniram aos votos de pronta recuperação do Presidente. Posteriormente, António José Seguro deixou uma mensagem na sua página de Instagram.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, afirmou estar a seguir “com atenção” a evolução do estado de saúde de Marcelo e desejou-lhe igualmente “rápidas melhoras”.

Catarina Martins, candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda, espera que "não seja nada de grave" e "que recupere rapidamente".

