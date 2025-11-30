Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma tempestade tropical excepcionalmente rara, baptizada como Ciclone Senyar, provocou deslizamentos e inundações na Indonésia, arrastando casas e submergindo milhares de edifícios.

O balanço das inundações e deslizamentos na ilha de Sumatra, na Indonésia, subiu para 442 mortos, de acordo com as autoridades locais, noticia a BBC.

O total de vítimas ultrapassou os 300 durante este domingo, num contexto em que as operações de evacuação se mantêm ativas, estradas principais se encontram cortadas e os serviços de internet e eletricidade foram apenas parcialmente restaurados.

Monções intensificadas por tempestades tropicais provocaram algumas das piores cheias registadas nos últimos anos no Sudeste Asiático, afetando milhões de pessoas.

Na Malásia e na Tailândia, centenas de pessoas estão mortas ou desaparecidas. O número oficial de vítimas na Tailândia é atualmente de 170, enquanto na Malásia registaram-se duas mortes no estado de Perlis. No Sri Lanka, cerca de 160 pessoas perderam a vida devido a condições meteorológicas extremas, que desencadearam cheias e deslizamentos de terra.

