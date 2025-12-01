Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, o Presidente da República deu entrada no hospital com dores abdominais e vómitos. A mesma fonte avança que está sob observação e submetido a exames.

Em comunicado, a Presidência da República confirmou a situação, explicando que o chefe de Estado se sentiu indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, quando regressava de Amarante, após as exéquias do engenheiro António Mota.

Os médicos da Presidência consideraram que, antes de iniciar a viagem de regresso a Lisboa, seria prudente realizar exames médicos adicionais, que estão neste momento a ser efetuados pela equipa clínica do hospital do Serviço Nacional de Saúde. Assim que os resultados forem conhecidos, será divulgada nova informação.

